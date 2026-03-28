In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l’ex centrocampista Miralem Pjanic ha dichiarato che la corsa allo scudetto rimane aperta, anche se l’Inter può gestire il vantaggio accumulato. Ha commentato la situazione attuale del campionato senza esprimere giudizi o opinioni personali, concentrandosi esclusivamente sui fatti relativi alla competizione e alla posizione delle squadre coinvolte.

L'ex centrocampista di Juventus e Roma Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Tra i temi, non poteva mancare un pensiero su Bosnia-Italia (finale playoff per andare ai Mondiali) e sulla Serie A tra lotta Scudetto aperta e la corsa per andare in Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole. Sullo Scudetto: "Se lo Scudetto è dell'Inter? Vedo una competizione ancora aperta, anche se l'Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione". Sulla corsa Champions delle sue ex squadre: "Roma e Juventus in Champions? Non è semplice, perché c'è anche il Como che sta andando forte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pjanic sicuro: “Lotta Scudetto ancora aperta, anche se l’Inter può gestire il vantaggio guadagnato …”

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