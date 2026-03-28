Pjanic l’ex Juve infiamma la Bosnia | Faremo il fuoco | non sarà una partita di calcio

Miralem Pjanic ha dichiarato che la Bosnia intende affrontare lo spareggio contro l’Italia con grande determinazione, affermando che la partita non sarà solo un incontro di calcio. Le sue parole hanno suscitato attenzione in vista del match che si giocherà martedì 31 marzo. La sua posizione ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sulla sfida imminente.

Miralem Pjanic infiamma il clima in vista dello spareggio Mondiale tra Italia e Bosnia, previsto per martedì 31 marzo. L’ex fuoriclasse di Roma e Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato un avvertimento chiaro agli Azzurri sulle insidie. Secondo il bosniaco, l’accoglienza a Zenica sarà tutt’altro che agevole: “ A Zenica faremo il fuoco. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì, credimi “, ha dichiarato, sottolineando la carica agonistica dei suoi connazionali. Il centrocampista ha poi alzato i toni, descrivendo l’atmosfera che attende la nazionale di Gattuso: “ Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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