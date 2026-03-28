L'ex centrocampista ha commentato l'esultanza dopo l'eliminazione del Galles, affermando di non averla capita. Ha inoltre parlato della sua Bosnia, dicendo che l’intera nazione si fermerà per la prossima partita e che si preparano a fare il fuoco per celebrare l’evento. La sua intervista si concentra sui sentimenti e le tradizioni legate ai momenti sportivi nel suo paese.

In pochi l’hanno notato ma anche la Bosnia manca al Mondiale da 12 anni. Se è una partita fondamentale per noi, nobili decaduti, lo è anche per loro, che sognano di sfruttare il territorio per replicare l’impresa del 2014. Di quella squadra rampante, Miralem Pjanic era il faro. Un principe del centrocampo, un mago delle traiettorie. Ha lasciato il calcio giocato da un paio di mesi, a Dubai, per dedicarsi "all’attività di procuratore, mi appassiona l’idea di scovare e valorizzare nuovi talenti". Ma conosce meglio di tutti la squadra che affronterà l’Italia e lo stadio di Zenica dove è cominciata (nel 2008) e terminata (nel 2024) la sua indimenticabile esperienza con la nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pjanic: "L'esultanza dopo l'eliminazione del Galles? Non l'ho capita. Zenica non vi piacerà"

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