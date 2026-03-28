Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha dichiarato che l’ambiente in Bosnia è molto difficile, descrivendolo come terribile. Ha aggiunto che la squadra bosniaca intende fare il fuoco a Zenica, anticipando possibili tensioni durante i prossimi playoff mondiali contro l’Italia. La sua comunicazione si inserisce nel contesto delle sfide che attenderanno le due nazionali nelle prossime partite.

Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Pjanic avvisa l’Italia: «In Bosnia ambiente terribile. Faremo il fuoco a Zenica, non sarà piacevole per gli italiani essere lì. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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