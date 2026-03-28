Pjanic avvisa la Juve | Non sarà semplice per il quarto posto Bosnia Italia? Resterete scioccati dalla nostra passione
Pjanic ha dichiarato che la lotta per il quarto posto sarà difficile per la Juventus. Ha inoltre commentato la partita di playoff tra Bosnia Erzegovina e Italia, affermando che i tifosi della sua nazionale sono molto appassionati e che i risultati potrebbero sorprendere. Le sue parole sono state rese note attraverso un’intervista rilasciata alla stampa sportiva.
Pjanic avvisa la Juve: «Non sarà semplice per il quarto posto». Poi aggiunge questo sulla finale playoff per il Mondiale tra Bosnia Erzegovina e Italia. Miralem Pjanic, grande ex della Juventus e figura storica della nazionale bosniaca, analizza sulla Gazzetta dello Sport la caldissima sfida playoff tra la sua Bosnia e l’ Italia. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO BOSNIA-ITALIA – « Non mi sorprende, diciamo che è la sfida che speravo di vedere. La Bosnia è casa, ovviamente, ma l’Italia è nel mio cuore come se fosse il mio Paese d’adozione. Noi sogniamo di andare al Mondiale, anche voi. Vediamo come va a finire ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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