Pidcock racconta la drammatica caduta nel burrone | Ho perso una vita mi han trovato solo via radio

Durante la quinta tappa della Volta a Catalunya, il ciclista Tom Pidcock è scivolato oltre il parapetto durante una discesa, finendo in un burrone. Successivamente, ha riferito di aver perso una parte della sua vita e di essere stato recuperato solo tramite comunicazioni radio. L’incidente ha provocato preoccupazioni sulla sicurezza del percorso di gara.

Venerdì durante la quinta tappa della Volta a Catalunya, Tom Pidcock è volato oltre il parapetto in una discesa finendo in un burrone. Un incidente avvenuto mentre era solo, nessuno se ne è accorto. "Fortunatamente la radio funzionava ancora" ha poi raccontato, "e ho potuto indicare la mia posizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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