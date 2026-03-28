Petrolio Pichetto | Italia avrà meno scorte per qualche mese

Il governo ha annunciato che l’Italia avrà a disposizione circa 10 milioni di barili di petrolio in meno nelle scorte per alcuni mesi. La riduzione si verifica in un momento di attenzione alle riserve energetiche nazionali. La decisione riguarda specificamente le scorte strategiche di petrolio, con interventi in corso per gestire la situazione e garantire la disponibilità di risorse nel breve periodo.

Circa 10 milioni di barili di petrolio in meno. Il governo Meloni corre ai ripari sul dossier energetico e adotta misure straordinarie per mitigare gli effetti del conflitto in Medio Oriente. La guerra in Iran non conosce tregua e i prezzi delle materie prime sul mercato globale continuano a essere elevati. Venerdì 27 marzo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha firmato un decreto che dispone, a partire da mercoledì 1° aprile e fino a martedì 30 giugno una “riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza”. In particolare si tratta di una formalizzazione dell’impegno assunto tra i Paesi membri dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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