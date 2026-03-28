Peter Gomez confessa Massimiliano Gallo e Pietro Grasso

Ogni sabato sera, alle 20, va in onda su La Confessione un appuntamento dedicato a interviste a personaggi noti nel mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. Questa settimana, tra i vari ospiti, sono stati intervistati Massimiliano Gallo e Pietro Grasso. La trasmissione si concentra su racconti biografici e confessioni, offrendo uno sguardo diretto sui protagonisti di diversi settori.

Peter Gomez, come ogni sabato, riapre le porte de La Confessione con nuove interviste biografiche a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo, alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 28 marzo 2026. Il primo ospite del direttore del sito de Il Fatto Quotidiano è Pietro Grasso, che ripercorrerà la sua lunga carriera nelle istituzioni: prima procuratore a Palermo, poi giudice nel maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi titolare di importanti inchieste di mafia e, infine, presidente del Senato. A seguire Massimiliano Gallo, reduce dal grande successo di pubblico dell’ultima stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1, parlerà dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo, già da bambino, e della sua lunga carriera come attore, prima in teatro e poi al cinema e in TV. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Peter Gomez confessa Massimiliano Gallo e Pietro Grasso Articoli correlati Peter Gomez confessa Mario Calabresi e Francesco PannofinoPeter Gomez torna questa sera, sabato 17 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 de La Confessione, il programma di interviste a personaggi della... Peter Gomez confessa Ascanio Celestini e Lunetta SavinoPeter Gomez torna questa sera, sabato 14 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20.