Molti esercizi a casa utilizzano pesi per allenarsi, ma spesso si commette l’errore di scegliere un carico inappropriato. La scelta del peso giusto non dipende dall’altezza o dalla corporatura, bensì dal livello di esperienza, dal tipo di esercizio e dagli obiettivi di forza. Questo può influenzare l’efficacia dell’allenamento e la salute muscolare.

Scegliere il carico ideale per l’allenamento domestico non è una questione di altezza o di stazza fisica, ma dipende strettamente dal livello di esperienza, dalla tipologia di esercizio e dagli obiettivi di forza che ci si prefigge di raggiungere. Molti principianti commettono l’errore di acquistare manubri troppo pesanti basandosi sulla propria statura, ignorando che la fisiologia muscolare risponde alla tensione meccanica e non ai centimetri di altezza; per questa ragione, prima di investire in un set di pesi, è fondamentale comprendere come il corpo gestisce i diversi carichi per evitare infortuni e massimizzare i risultati. La scelta corretta permette di eseguire i movimenti con una tecnica impeccabile, garantendo che lo stimolo colpisca il muscolo bersaglio senza sovraccaricare le articolazioni o la colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pesi per allenarsi a casa: l’errore comune che rovina i muscoli. Come scegliere il carico giusto per il tuo fisico

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