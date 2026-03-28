Perseguita per 20 anni Morgana Blue fondatrice delle Bambole di Pezza | condannato a 15 mesi di carcere

Un uomo di 50 anni è stato condannato a 15 mesi di carcere per stalking, dopo aver perseguitato per vent’anni la fondatrice di un’associazione dedicata alle bambole di pezza. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano, che ha respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena. La vicenda riguarda un lungo periodo durante il quale la donna ha subito comportamenti molesti da parte dell’uomo.

Il Tribunale di Milano ha condannato un 50enne per stalking a 1 anno e 3 mesi di reclusione, senza sospensione. Dal 2006 l'uomo avrebbe perseguitato la chitarrista Morgana Blue, la scrittrice Micole Martinez e sua madre Katia Zerbini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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