Permessi Legge 104 comunicazione dati entro il 31 marzo | scadenza imminente anche per le scuole
Entro il 31 marzo 2026 bisogna inviare le comunicazioni relative ai permessi concessi ai sensi della legge 1041992. La scadenza riguarda anche le scuole, che devono rispettare questa data per trasmettere i dati richiesti. La comunicazione è obbligatoria e riguarda i permessi già fruiti fino a quella data.
Si avvicina la scadenza del 31 marzo 2026 per la comunicazione dei dati relativi ai permessi fruiti ai sensi della legge 1041992. Il richiamo arriva dal portale PerlaPA del Dipartimento della Funzione pubblica, che gestisce la rilevazione annuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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