Disdire una prenotazione in un ristorante quando si sa già che non si andrà è importante per motivi pratici e finanziari. Quando si effettua una prenotazione, il locale riserva un tavolo e si organizza di conseguenza, ma se si decide di non presentarsi senza avvisare, può causare perdite economiche e disagi per il personale. La comunicazione anticipata permette di gestire meglio le risorse disponibili.

Prenotare e non presentarsi per noi può essere solo un dettaglio organizzativo: per un ristorante è una variabile economica che incide direttamente sul conto economico. Il termine no show, detestato dai ristoratori, indica l’assenza del cliente senza cancellazione del tavolo prenotato. A questo si aggiungono le disdette all’ultimo minuto, che producono effetti simili. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: un tavolo vuoto che difficilmente viene riassegnato in tempo utile. Secondo diverse analisi internazionali, il fenomeno può incidere tra il 5 e il 20 per cento del fatturato potenziale di un ristorante. Il costo medio per singolo cliente assente varia tra i 28 e i 120 euro, a seconda del livello del locale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché devi disdire la prenotazione a un ristorante se sai che non ci andrai

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