PER SEMPRE GINO | SERATA EVENTO RAI2 CON DIACO E TANTI VIP PER GINO PAOLI

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, Rai2 trasmetterà una serata evento condotta da Pierluigi Diaco, dedicata al cantautore genovese. L’appuntamento è previsto per domenica 29 marzo in prima serata, con la partecipazione di diversi ospiti e personaggi noti. La serata intende ricordare la carriera e il contributo musicale di Paoli.

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, la Rai ha affidato a Pierluigi Diaco una serata evento in memoria del grande cantautore genovese, in onda domenica 29 marzo in prima serata su Rai2. A partire dalle 21, Diaco accoglierà una serie di ospiti che ricorderanno cos’ha rappresentato Gino Paoli per la musica, la cultura e la società italiana. Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Tommaso Cerno. Un omaggio speciale, poi, lo farà Fausto Bertinotti, che ricorderà in quale contesto sociale è iniziata la grandissima carriera di Gino Paoli, con cui ha anche condiviso la passione politica a fine anni Ottanta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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