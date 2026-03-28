L'Unieuro Forlì si appresta a disputare una partita importante in trasferta contro la squadra di Scafati, dopo aver vinto le ultime due sfide contro Cividale e Avellino e aver subito una sconfitta a Ruvo di Puglia. La partita si svolgerà nella Beta Ricambi Arena PalaMangano di Scafati, segnando l'inizio di un ciclo decisivo per i biancorossi.

La trasferta in Campania sarà quindi non solo una prova di forza, ma anche un momento chiave per determinare l’andamento finale del campionato Dopo le vittorie contro Cividale e Avellino, intervallate dalla sconfitta a Ruvo di Puglia, l’Unieuro Forlì si prepara a una trasferta di peso nella Beta Ricambi Arena PalaMangano di Scafati. Coach Antimo Martino, avverte: "Scafati è tra le favorite alla vittoria finale e affrontarla fuori casa sicuramente rende l'impegno non facile. Siamo però nella fase finale della stagione, con gare ravvicinate da affrontare al massimo, indipendentemente dalle difficoltà. Anche per Scafati ci sarà pressione per il risultato, per cui dovremo essere bravi a restare in partita ed essere pronti ad approfittarne se ci sarà l'occasione”. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Per l'Unieuro Forlì lunga trasferta a Scafati: inizia il ciclo decisivo per i biancorossi

Articoli correlati

Basket, l'Unieuro si arrende: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesiLa Dole Rimini torna alla vittoria casalinga e lo fa nell’occasione più attesa: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi, con l’Unieuro...

Biancorossi in pediatria: i giocatori dell'Unieuro consegnano i giochi donati dai tifosiLa visita è terminata con i consueti autografi, le foto di rito ed i ringraziamenti alla società e ai tifosi biancorossi Una delegazione di giocatori...

Una raccolta di contenuti su Unieuro Forlì

Temi più discussi: Ruvo di Puglia – Unieuro Forlì, il prepartita; L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata Avellino; Serie A2 2025/26 - 32^ Giornata | Unieuro Forlì - Unicusano Avellino 73-71; Vittoria col brivido per l’Unieuro che batte Avellino 73-71.

L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata AvellinoIn un match caratterizzato da ben 17 cambi di guida nel punteggio, la squadra di coach Antimo Martino ha saputo capitalizzare un terzo quarto dominante per respingere l'assalto finale degli irpini ... forlitoday.it

Martino spinge l’Unieuro contro Avellino: Dobbiamo essere arrabbiatiC’è voglia di riscatto nelle fila dell’Unieuro Forlì dopo il finale amaro di Ruvo di Puglia. La Pallacanestro 2.015 Forlì torna tra le mura amiche ... corriereromagna.it

La gara di ieri contro Unieuro Forlì torna in onda. Differita stasera, ore 22:15 su Sport Channel 214 #AvellinoBasket #Unicusano #sportchannel214 - facebook.com facebook

Dopo un 1° tempo molto equilibrato #Aradori spacca la partita, anche se #Avellino è brava a rientrare, ma non troppo per vincerla. L' #Unieuro fa festa 73-71. Le pagelle. #PallacanestroForlì2015 #PiazzaleDellaVittoria x.com