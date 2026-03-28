Gli studenti universitari affrontano difficoltà nel trovare alloggi accessibili, con molte famiglie che non riescono a garantire loro una casa stabile. Nel frattempo, gli investimenti privati nel settore degli studentati sono aumentati significativamente, come nel caso del Villaggio Olimpico di Milano. In Europa, si stima che tra il 10% e il 20% degli studenti vivano in condizioni di forte precarietà abitativa.

In Europa si stima che tra il 10% e il 20% degli studenti viva in condizioni di forte precarietà abitativa, senza un alloggio stabile. Oltre la metà spende più del 40% del proprio reddito per l’affitto. Parallelamente, il mercato degli studentati privati è diventato uno dei segmenti più redditizi dell’ immobiliare europeo: secondo le stime più recenti vale tra i 250 e i 300 miliardi di euro e attira ogni anno investimenti tra gli 8 e i 12 miliardi. L’Italia non fa eccezione. A Milano il Villaggio Olimpico realizzato da Coima per le Olimpiadi invernali, destinato a diventare il più grande studentato convenzionato del Paese con circa 1.700 posti letto, era stato presentato come un caso virtuoso di collaborazione pubblico-privato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per gli universitari la casa resta inaccessibile mentre è record di investimenti privati negli studentati. Il caso del Villaggio Olimpico di Milano

Articoli correlati

Leggi anche: **Milano-Cortina: Salvini, 'Villaggio olimpico non con letti di cartone, servirà per universitari'**

Brescia: la favola dei nuovi studentati, tra prezzi stellari e investimenti privatiL'autunno del 2025 ha segnato un punto di svolta nella narrazione urbanistica di Brescia.

Tutti gli aggiornamenti su Villaggio Olimpico di

Temi più discussi: Manifestazione al futuro studentato di Scalo Romana: L'edilizia convenzionata è diventata un business; Milano, da Villaggio Olimpico a studentato; Student housing: da nicchia a infrastruttura del living urbano; Più di 1.000 euro per una stanza e corsie preferenziali: tutti gli studentati in costruzione a Milano.

Posti letto nel Villaggio Olimpico dopo i giochi, prelazione per studenti figli di iscritti ad EnpamIl Villaggio Olimpico è destinato a essere riconvertito in una moderna struttura di student housing che accoglierà gli studenti iscritti a un’università milanese a partire dal prossimo anno accademico ... quotidianosanita.it

Manifestazione al futuro studentato di Scalo Romana: L'edilizia convenzionata è diventata un businessSotto accusa, però, non solo l'ex Villaggio Olimpico ma il sistema dell'edilizia convenzionata in generale, che trasforma il diritto allo studio e all'abitare in un business esclusivo per ... milanotoday.it

Villaggio Olimpico, polemiche per le strisce blu: addio parcheggi gratuiti La trasformazione del parcheggio di via Germania in strisce blu ha acceso il dibattito nel quartiere tra istituti scolastici e residenti. La dirigente scolastica segnala le difficoltà per docenti, p - facebook.com facebook