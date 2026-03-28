Pensioni di aprile fine dei conguagli | assegno stravolto cosa cambia

La pensione di aprile sta per essere accreditata e, per molti pensionati, si prevede un pagamento senza particolari variazioni. Tuttavia, si segnala la fine dei conguagli e alcune modifiche all’importo dell’assegno. Nessuna novità rilevante è prevista per la maggior parte dei beneficiari, che riceveranno l’importo abituale senza ulteriori trattenute o aggiornamenti significativi.

In arrivo la pensione di aprile, che si preannuncia un mese complessivamente tranquillo per la maggior parte dei pensionati. Il pagamento avverrà per tutti mercoledì 1 aprile, indipendentemente dalla modalità di accredito, sia che si ritiri in contanti in posta sia che l’importo venga versato su conto corrente bancario o postale.Rispetto a marzo, però, molti pensionati potrebbero notare un importo leggermente più basso. Il motivo principale è la fine dei conguagli straordinari applicati il mese precedente. A marzo l’Inps aveva riconosciuto per la prima volta gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio 2026, inclusi gli arretrati maturati e i rimborsi per le trattenute Irpef eccessive dei primi mesi, oltre agli arretrati della maggiorazione sociale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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