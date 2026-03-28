Questa mattina, i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine hanno vissuto un momento speciale, con poliziotti presenti in corsia insieme a personaggi dei fumetti come Spider-Man e Batman. L’evento ha portato allegria e un sorriso ai piccoli pazienti, coinvolgendoli in un’esperienza che ha rotto la routine quotidiana dell’ospedale.

È stata una mattinata di pura magia quella vissuta oggi dai bambini ricoverati nel padiglione 7 del reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tra lo stupore generale, i corridoi del reparto hanno ospitato due icone del mondo dei fumetti: Spider-Man e Batman. L'iniziativa, volta a regalare un momento di sollievo e spensieratezza ai piccoli degenti, è stata promossa e organizzata dalle segreterie provinciali del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia) di Venezia e Udine. La riuscita dell'evento è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione delle rispettive questure di... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Pediatria, i poliziotti in corsia insieme a Spider-Man e Batman

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