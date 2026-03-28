Il presidente ucraino si trova in Arabia Saudita per firmare un accordo sulla Difesa, mentre l’Iran riceve chip dal settore tecnologico cinese, in un contesto di tensioni crescenti tra Israele e gli Stati Uniti. Parallelamente, Pechino fornisce supporto all’Iran, e tra Kiev e Riad si consolidano rapporti di collaborazione. La regione del Donbass e il Golfo sono coinvolti in un conflitto che si estende su più fronti.

Volodymyr Zelensky vola in Arabia Saudita e firma un accordo di cooperazione sulla Difesa. Intanto il regime sciita, sotto il fuoco israelo-americano, riceve chip dal gigante asiatico. I fronti sono diversi, ma la partita è unica. La guerra in Ucraina e il confronto militare con l’Iran stanno progressivamente saldandosi in un’unica dinamica strategica, trasformando due crisi separate in un confronto globale tra potenze. L’intesa politica, economica e militare siglata tra l’Arabia Saudita e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky indica che Riad non intende più mantenere una posizione di equidistanza e punta a rafforzare il proprio peso diplomatico ed energetico con un ruolo più attivo anche nel dossier ucraino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pechino aiuta l’Iran, asse Kiev-Riad. Dal Donbass al Golfo, la guerra è una

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