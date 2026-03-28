A Roma sfila oggi il corteo nazionale No Kings Italy contro guerra, riarmo e autoritarismo. Attesi migliaia di partecipanti. A Pisa, intanto, tensioni tra antagonisti e giovani di Azione studentesca. Sabato di mobilitazione e tensioni sul fronte politico e sociale. A Roma va in scena il corteo nazionale No Kings Italy, promosso contro autoritarismo, guerra, riarmo e repressione, con migliaia di persone attese in piazza e adesioni da tutta Italia. Da piazza della Repubblica a San Giovanni, a Roma, sfilerà oggi pomeriggio il corteo nazionale No Kings Italy "contro i re e loro guerre". E per dire "no all'autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione", e anche "no al governo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Roma per il corteo "No Kings" degli anarchici. Tensioni a Pisa

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