paulo nazareth a piedi nudi nel mondo

Paulo Nazareth è nato su una collina periferica di fronte a Pico do Ibituruna. Da bambino, ha imparato a fare brevi viaggi a piedi con sua madre per arrivare al centro del paese. La sua infanzia si svolge in un ambiente rurale e montano, caratterizzato da percorsi a piedi tra la periferia e il centro abitato.

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