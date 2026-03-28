Il pattinatore di figura di 21 anni ha vinto il suo terzo titolo mondiale a Praga, distinguendosi nel programma corto e libero con cinque quadrupli. Durante la competizione ha affermato di aver pattinato come sa, dopo aver affrontato delle difficoltà legate alle Olimpiadi precedenti. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera, con il dominio delle due prove in questa occasione.

Nessun fantasma, nessun ricordo oscuro, nessun nuovo incubo: Ilia Malinin cancella con un colpo di spugna il clamoroso flop dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026 e a Praga - in una O2 Arena esaurita come da inizio rassegna - conquista il titolo mondiale per il terzo anno consecutivo. Il 21enne statunitense non vince, domina: nel programma corto, come nel programma libero, quello durante il quale ai Giochi era saltato per aria, vittima di un crollo psicologico. Al Forum di Assago, sei settimane fa, in testa dopo la prima parte di gara e 15° nella seconda, finì ottavo. Con l’oro, a sorpresa, al collo del kazako Mikhail Shaidorov, in Repubblica Ceca assente per scelta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pattinaggio di figura: Malinin scaccia gli incubi olimpici e vince il terzo oro mondiale

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