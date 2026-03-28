Pattinaggio di figura Fournier Beaudry-Cizeron incantano ai Mondiali beffa per Fear-Gibson

Ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, tenutisi a Praga, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron hanno conquistato il titolo, chiudendo la competizione in modo trionfale. La gara si è conclusa con una sorpresa per la coppia formata da Fear e Gibson, che non sono riusciti a salire sul podio. La manifestazione ha visto esibirsi numerosi pattinatori di livello internazionale.

Non potevano che concludersi con il trionfo di Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena questa settimana sul ghiaccio di Praga. I francesi hanno infatti dominato in lungo ed in largo anche la free dance, concedendosi il lusso di vincere, al primo anno di attività insieme, Europei, Olimpiadi e competizione iridata. Davvero tutto troppo facile per i transalpini stanziati a Montréal che, per l’ultima volta, ha incantato il pubblico dell’O2 Arena con la coreografia disegnata sulle musiche di The Whale, facendo come al solito il pieno di GOE in elementi chiamati per la maggior parte del massimo livello, tanto da chiudere i conti con lo score di 230. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, Fournier Beaudry-Cizeron incantano ai Mondiali, beffa per Fear-Gibson Articoli correlati Leggi anche: Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader Leggi anche: Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza Approfondimenti e contenuti su Pattinaggio di figura Fournier Beaudry... Temi più discussi: Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; Cizeron-Fournier Beaudry, clamorosi sulle note di Vogue di Madonna: rivivi la prova; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurri; Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danza. Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron ipotecano l’oro ai Mondiali dopo la rhythm dance, fuori gli azzurriSenza rivali. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron si sono imposti con ampio margine in ... oasport.it Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danzaUn destino già scritto per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Ilia Malinin ha cancellato nel modo migliore il crollo alle Olimpiadi di Milano Cortina, andando a conquistare il suo 3° titolo mondiale consecutivo di pattinaggio di figura: “Difficile, una vera sfida” - facebook.com facebook