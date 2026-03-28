L'ex attaccante brasiliano del Milan ha parlato dei suoi anni in rosa, affermando che il club gli ha dato tutto. Ha ricordato con entusiasmo lo scudetto vinto e ha commentato l'operato dell'ex allenatore, definendolo un vincente. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di Sportitalia durante un'intervista.

L'ex attaccante brasiliano del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia con Francesco Letizia al termine di un evento organizzato da Fondazione Milan direttamente a New York. L'ex brasiliano ha parlato del suo passato al Milan, per poi spostarsi su alcune figure importanti del mondo rossonero come, ad esempio, Maldini e Ibrahimovic. Ecco, di' seguito, le sue parole: "È vero. Essere qui con il Milan è sorprendente, anche perché il club mi invita e mi fa ricoprire questo ruolo molto importante. Poi venire qui oggi, stare con i bambini alla Harlem Academy, giocare con loro, è davvero bellissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pato: “Il Milan mi ha dato tutto. Il ricordo più bello? Lo scudetto. Allegri un vincente”

Articoli correlati

Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi: “Il Milan per Allegri, l’allenatore più vincente”Il trio in testa alla classifica di Serie A formato da Inter, Milan e Napoli non si muove di una virgola.

Calcio Napoli, il paradosso del gioco: più bello, ma meno vincente. Lo scudetto scivola via tra le “piccole”?Il verdetto del campo dopo lo 0-0 contro il Parma è amaro: il Calcio Napoli si ritrova ora a sei punti dall’Inter.

Altri aggiornamenti su Pato Il Milan mi ha dato tutto Il...

Temi più discussi: Pato ci racconta come fu' il suo primo giorno al Milan: Ancelotti mi portò in mensa. Lì capii cos’è il rispetto; Pato ricorda l’arrivo al Milan: Ancelotti mi fece capire il rispetto; AC MILAN E FONDAZIONE MILAN A NEW YORK PER ISPIRARE LE NUOVE GENERAZIONI DI DIPLOMATICI; Il Milan a Napoli più stanco che mai? Nella sosta farà oltre 100.000 chilometri.

Milan, l'ex Niang svela: Pato mi ha sconvolto, era il più forte. Neanche Mbappé fa quelle coseIn un'intervista concessa a BeIN Sports, una vecchia conoscenza del Milan ha riesumato dolci ricordi e tempi d'oro in rossonero. Si tratta di. tuttomercatoweb.com

Pato ricorda l’arrivo al Milan: Ancelotti mi fece capire il rispettoL'ex calciatore ha raccontato le sensazioni provate quando, per la prima volta, ha varcato la soglia di Milanello ... msn.com

L'ex attaccante brasiliano del Milan Alexandre Pato ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia...scopri di più nel primo commento! - facebook.com facebook

: “ ` ” Intercettato dal nostro @fraletizia grazie a Fondazione #Milan , Alexandre #Pato ha ripercorso gli anni vissuti con la maglia del Diavolo #Sportitalia x.com