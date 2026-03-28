Pasqua a rischio maltempo | modelli divisi e Italia sotto osservazione meteo

La settimana Santa si presenta con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da freddo e perturbazioni che interessano diverse zone del paese. Per il periodo di Pasqua e Pasquetta, i modelli meteorologici mostrano ancora divergenze riguardo alle previsioni, lasciando l’Italia sotto stretto monitoraggio per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Nessuna previsione definitiva è stata ancora comunicata, e le autorità continuano a seguire gli aggiornamenti.

Roma - Settimana Santa dinamica con freddo e perturbazioni, mentre per Pasqua e Pasquetta resta alta l’incertezza tra scenari instabili e possibili schiarite La Settimana Santa si avvia verso condizioni ancora instabili e spesso caratterizzate da temperature sotto la media, con l’alta pressione che fatica a imporsi sul bacino del Mediterraneo. Le correnti provenienti dal Nord Atlantico continueranno a influenzare il quadro meteorologico, risultando più incisive soprattutto al Centro-Sud, dove sono attese precipitazioni frequenti e nevicate sui rilievi. Il Nord, invece, dovrebbe restare più spesso ai margini, con condizioni generalmente più asciutte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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