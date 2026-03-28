Partita la XVII Coppa Milano-Sanremo

È iniziata all’Autodromo Nazionale di Monza la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica del paese. La manifestazione si svolge con veicoli d’epoca e si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 120 anni dalla prima edizione, avvenuta nel 1906. La corsa richiama appassionati e appassionate di motori provenienti da diverse parti.

(Adnkronos) – E' partita dall’Autodromo Nazionale di Monza la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, che celebra nel 2026 il traguardo dei 120 anni dalla prima edizione del 1906. Fino a domenica 29 marzo, le iconiche vetture d’epoca saranno protagoniste lungo un itinerario ispirato al tracciato originale di oltre 300. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Torna la Coppa Milano-Sanremo 2026(Adnkronos) – Torna dal 26 al 29 marzo 2026 la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica... Il post-partita. Cristiano è contento: "Bravi ad adattarci a una partita sporca. Ora la Coppa Italia»La Pistoiese inizia il nuovo anno solare con una vittoria di misura sul campo dell’Imolese. Arisa canta l'Inno d'Italia per il passaggio di consegne con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Altri aggiornamenti su Partita la XVII Coppa Milano Sanremo Temi più discussi: Milano-Sanremo 2026, si parte ancora da Pavia: ecco le tappe lombarde e le modifiche alla viabilità; Coppa Milano-Sanremo: i gioielli d’epoca per le vie di Acqui; Milano-Sanremo, parata di stelle in Regione: 80 auto d’epoca invadono Piazza Città di Lombardia; Il Real domina nel Clasico al Palau Blaugrana: +19 contro il Barça Liga Endesa. Coppa Milano-Sanremo, partenza da Monza: motori storici in garaCoppa Milano-Sanremo 2026: partita ieri da Monza la gara storica con vetture d’epoca e prove di regolarità tra Lombardia e Liguria. ligurianotizie.it Coppa Milano-Sanremo: il 120° anniversario parte da MonzaGiovedì 26 marzo l'Autodromo di Monza ospiterà le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali della Coppa Milano-Sanremo. mbnews.it Automobile Club Milano. . "È la prima volta che all'Ippodromo SNAI di San Siro le auto girano sulla pista del Trotto. Una cosa incredibile." Il Presidente Pietro Meda racconta un momento storico nel giorno dei 120 anni della Coppa Milano-Sanremo: le auto in p - facebook.com facebook The Temple Of Speed bids farewell to the #CoppaMilanoSanremo! Si sono tenute oggi all’ #AutodromoNazionaleMonza le prime prove speciali dell’edizione 2026 della Coppa Milano-Sanremo: tanti i gioielli del passato scesi in pista nel Tempio della V x.com