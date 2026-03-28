Un membro dell'Associazione Nazionale Magistrati ha annunciato le proprie dimissioni, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia. Ha anche precisato che la vittoria al referendum non rappresenta una delega totale e che l'Associazione necessita di un presidente presente a tempo pieno. La decisione è stata comunicata in un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

"Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia e l'Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno". Cesare Parodi, presidente dell'Associazione magistrati, parlando al direttivo del sindacato delle toghe, conferma le sue dimissioni annunciate già pochi minuti dopo l’inizio dello spoglio del referendum sulla giustizia. "È stata un'esperienza straordinaria che mi ha dato molto ma la vita a volte ci impone delle scelte che non possiamo eludere e credo che in questo senso la mia scelta sia stato un passaggio obbligato", ha detto Parodi. Secondo il presidente dimissionario dell’Anm, "la vittoria al referendum, giunta dai cittadini, è una delega forte ma non in bianco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parodi lascia l’Anm e avverte: “La vittoria al referendum non è una delega in bianco”

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