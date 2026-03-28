A Parma, il mercato inizia a surriscaldarsi e tra i nomi che attirano l’attenzione c’è quello di Mandela Keita. La Saudi Pro League sembra aver mostrato interesse, mentre in città si seguono con attenzione gli sviluppi sulla possibile trattativa. La squadra lavora per rinforzare la rosa e monitorare le possibili mosse di mercato.

Il mercato inizia a muoversi anche attorno al Parma e uno dei nomi finiti sotto i riflettori è quello di Mandela Keita. Il centrocampista belga, protagonista di una stagione molto positiva fino a qui, avrebbe attirato l’interesse di alcuni club della Saudi Pro League, pronti a sondare il terreno in vista della prossima sessione. I primi contatti esplorativi ci sarebbero già stati, ma al momento non si registrano passi concreti. Mandela è adesso concentrato sul finale di stagione, per la salvezza manca ancora qualche punto e il centrocampista belga è considerato un asset importante per il Parma che si siederà - eventualmente al tavolo del mercato - solo con davanti un'offerta convincente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Parma, su Mandela anche la Saudi Pro League

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