Parma segnali positivi dall’infermeria | Bernabé e Almqvist con il gruppo

Il Parma ha ricevuto segnali positivi dall'infermeria riguardo ai giocatori Bernabé e Almqvist, che si sono uniti al gruppo durante gli allenamenti. La prossima partita di campionato contro la Lazio è in programma il 4 aprile. Nessun altro dettaglio sulle condizioni fisiche dei due atleti è stato comunicato.

Buone notizie per il Parma in vista della prossima sfida di campionato, in programma il 4 aprile con la Lazio. Nella giornata odierna, Adrián Bernabé e Pontus Almqvist hanno svolto una parte dell’allenamento insieme al gruppo, segnando un passo importante nel percorso di recupero. Lo staff monitora con attenzione le condizioni dei due giocatori, ma filtra ottimismo sulla possibilità di vederli a disposizione per la trasferta contro la Roma, appuntamento cruciale nella corsa salvezza dei gialloblù. La squadra tornerà in campo lunedì mattina per la ripresa degli allenamenti, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida e recuperare più uomini possibili in vista del finale di stagione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, segnali positivi dall’infermeria: Bernabé e Almqvist con il gruppo Articoli correlati Parma, aggiornamenti dall’infermeria: Almqvist rivede il gruppo, Bernabé resta sul lavoro personalizzatoCalciomercato Juve, pista Diogo Costa in stand-by: valutazione troppo alta e trattativa bloccata. Calcio Napoli, segnali positivi dall’infermeria: fiducia per il rientro di McTominay, Lobotka verso il recuperoBuone notizie dall’infermeria del Calcio Napoli: fiducia per il rientro di McTominay e possibile recupero di Lobotka già per la sfida di sabato. Tutto quello che riguarda Parma segnali positivi dall'infermeria... Discussioni sull' argomento Baldieri tiene vivo il Lecce: Salvezza obiettivo possibile; Il tecnico Montanari (Sampierana): Contro il Massa vogliamo i tre punti; Lavagnetta Granata: Una possibile quadra?; Lazio, Provstgaard in costante crescita: segnali positivi in vista del futuro. Parma, l’ascolto e la curaLa Fondazione Cariparma affida all'istituto demoscopico, Demopolis la lettura delle percezioni dei 500mila abitanti del proprio territorio. Ne esce un quadro positivo ma venato di fragilità su cui ope ... vita.it Giovane morto accoltellato a Parma, arrestata la fidanzata 21enne x.com Presidio davanti a scuola di Missione Parma e di Pietro Vignali - facebook.com facebook