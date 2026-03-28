Parma omicidio Ogando | manette alla fidanzata

A Parma, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato la fidanzata di un uomo accusato di omicidio. L'operazione è stata condotta su richiesta della procura locale. Le indagini sono ancora in corso e l’indagata si trova ora in custodia. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma, su mandato della procura della Repubblica, hanno fatto scattare le manette ai polsi di Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni gravemente indiziata per l’omicidio del compagno 28enne di origini dominicane Critopher Gaston Ogando, accoltellato in casa lo scorso 4 marzo e deceduto il giorno seguente in ospedale. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari destinata alla presunta omicida nel corso della giornata di oggi, sabato 28 marzo, dopo averla individuata nel milanese. La vittima, compagno e convivente della Fumagalli, è spirata in ospedale a causa della gravità della lesione riportata la sera prima, una ferita profonda inferta con un’arma da punta e da taglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parma, omicidio Ogando: manette alla fidanzata Articoli correlati Parma, omicidio Cristopher Gaston Ogando, in manette la fidanzataI carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma, su mandato della procura della Repubblica, hanno fatto scattare le manette... Parma, il 27enne Christopher Gaston Ogando trovato in un lago di sangue e con una ferita da arma da taglio: la fidanzata indagata per omicidio volontarioLa Procura di Parma ha formalmente aperto un’inchiesta per omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo, in seguito alla morte di Christopher... Aggiornamenti e notizie su Parma omicidio Ogando manette alla... Omicidio in Borgo Riccio: arrestata la compagna di Cristopher OgandoNon è stato un tragico incidente domestico, come inizialmente dichiarato, ma un atto volontario. Con questa convinzione i Carabinieri del Nucleo ... parmapress24.it Parma, 21enne arrestata per l’omicidio del compagno. Aveva detto: L’ho colpito per sbaglioLa 21enne aveva raccontato di uno sfortunato incidente in cucina, ma per i carabinieri il gesto è stato volontario ... ilfattoquotidiano.it