parma omicidio cristopher gaston ogando in manette la fidanzata

A Parma, la fidanzata di un giovane è stata arrestata in relazione all’omicidio di Cristopher Gaston Ogando. I carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito l’arresto su disposizione della procura, nell’ambito delle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato alla morte della vittima, con le forze dell’ordine impegnate a chiarire le responsabilità.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma, su mandato della procura della Repubblica, hanno fatto scattare le manette ai polsi di Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni gravemente indiziata per l’omicidio del compagno 28enne di origini dominicane Critopher Gaston Ogando, accoltellato in casa lo scorso 4 marzo e deceduto il giorno seguente in ospedale. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari destinata alla presunta omicida nel corso della giornata di oggi, sabato 28 marzo, dopo averla individuata nel milanese. La vittima, compagno e convivente della Fumagalli, è spirata in ospedale a causa della gravità della lesione riportata la sera prima, una ferita profonda inferta con un’arma da punta e da taglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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