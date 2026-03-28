Una giovane donna di 21 anni è stata arrestata a Parma con l’accusa di aver ucciso il suo convivente di 28 anni. La donna aveva inizialmente affermato di aver colpito l’uomo per sbaglio. La vittima, di origini straniere, è deceduta poco dopo l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Aveva raccontato che la morte del compagno e convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini domenicane, era un tragico incidente, frutto di uno scherzoso battibecco, ma, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’accoltellamento che aveva portato alla morte del 28enne era volontario e, per tale ragione, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma hanno arrestato Alesandrina Brenda Fumagalli, 21enne originaria di Cuba. La donna si trova ai domiciliari su diposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma su richiesta della procura guidata da Alfonso D’Avino. Tutto era iniziato il 4 marzo scorso, intorno alle 18, quando i carabinieri di Parma erano intervenuti a seguito di un allarme per un presunto accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parma, 21enne arrestata per l’omicidio del compagno. Aveva detto: “L’ho colpito per sbaglio”

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