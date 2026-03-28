Durante un evento di bellezza a Bangkok, una candidata a Miss Grand Thailand 2026 stava parlando sul palco indossando un abito da sera quando, all'improvviso, ha perso i denti finti. Il video dell'incidente ha rapidamente fatto il giro del web, mostrando la scena in cui la concorrente si riprende con naturalezza. L'incidente si è verificato durante le fasi preliminari della competizione.

Abito elegante, capelli impeccabili, espressione radiosa: Kamolwan Chanago stava tenendo il suo breve discorso alle preliminari di Miss Grand Thailand 2026, a Bangkok, quando ha perso i denti (protesi). Il video è diventato virale in pochissimi minuti. La 18enne si è presentata sul palco con sicurezza, ma a un certo punto le parole si sono fatte confuse: le protesi dentali hanno cominciato a muoversi mentre stava parlando fino a che una non si è ‘staccata’. L’evento era trasmesso in diretta su YouTube, senza possibilità di interrompere e ripartire. Cosa ha fatto Chanago dopo la cadute delle protesi? Non ha perso la calma. Si è girata per sistemare quello che poteva e poi è tornata a sfilare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parla sul palco in abito da sera quando all’improvviso perde i denti: il video della candidata a Miss Grand Thailand è virale

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