Sabato mattina a Parigi, diverse centinaia di persone si sono riunite alla Bastiglia in occasione della manifestazione “No Kings”. La maggior parte dei partecipanti sono cittadini americani residenti in Francia, accompagnati per la prima volta da rappresentanti dei sindacati francesi e delle organizzazioni per i diritti umani. La protesta si è svolta nel centro della capitale senza incidenti rilevati.

Diverse centinaia di persone, per lo più americani residenti in Francia, affiancati per la prima volta dai sindacati francesi e dalle organizzazioni per i diritti umani, si sono radunate sabato mattina alla Bastiglia di Parigi per una manifestazione “No Kings”. Questa manifestazione fa parte di un’ondata più ampia di proteste contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione. Manifestazioni di solidarietà con quelle in corso negli Stati Uniti si sono svolte anche in diverse grandi città europee, come Roma. Secondo gli organizzatori, sono stati registrati più di 3.100 eventi in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e si prevedeva la partecipazione di oltre nove milioni di persone, rendendolo potenzialmente uno dei più grandi movimenti di protesta contro Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, centinaia in piazza per la manifestazione "No Kings"

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