Pari e dispari | tutto quello che c’è da sapere sul film

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rete 4 viene trasmesso il film italiano del 1978 intitolato

Pari e dispari: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Pari e dispari, film italiano del 1978 diretto da Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Al guardiamarina Johnny Firpo viene affidato l’incarico di sgominare una banda di allibratori clandestini. Il loro capo si chiama Paragoulis, detto il Greco, conosciuto per essere un grande giocatore di poker. Per Johnny è anche l’occasione per conoscere suo fratello Charlie, camionista ed ex giocatore d’azzardo ormai pentito, amico di suor Susanna e ostile a Johnny dopo che il padre Mike aveva abbandonato lui e sua madre per mettersi con la madre di Johnny. 🔗 Leggi su Tpi.it

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