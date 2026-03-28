Un esperto ha sottolineato che il papilloma virus e la clamidia sono responsabili di rischi legati ai tumori e all'infertilità. Durante un evento a Palermo, il presidente di una federazione di sessuologia scientifica ha indicato che la prevenzione si basa sui test diagnostici. La prevenzione, secondo lui, è fondamentale per individuare precocemente le infezioni e ridurne le conseguenze sulla salute.

Palermo, 28 marzo 2026 - Salvatore Caruso, presidente Fiss (Federazione italiana di sessuologia scientifica). Le Ist (infezioni sessualmente trasmesse) sono in crescita, a cominciare dall’Europa. E c’è un allarme sui giovanissimi. Come faccio a capire di essere infettato? “Alcune hanno dei sintomi, altre no. E sono quelle più pericolose dal punto di vista delle conseguenze che possono provocare. L’Hpv, il Papilloma virus, è silente e si accerta dopo test specifici. Gli adolescenti, in particolare le ragazze, hanno un'elevata frequenza di HPV senza sintomi. Così come arriva il Papilloma nella stragrande maggioranza dei casi va via”. Negli altri, invece? “In una piccola percentuale di donne invece resta o si ripresenta, e sono quelle che hanno magari un'attività immunitaria zoppicante, che porta poi a evidenze nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papilloma virus e clamidia, il professore: “Rischio tumori e infertilità. La prevenzione si fa con i test”

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