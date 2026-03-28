Un insegnante è stata aggredita a Bergamo con un coltello. La polizia ha avviato le indagini per chiarire come siano avvenuti i fatti e identificare eventuali responsabili. Lo psichiatra e sociologo ha commentato sui social, sottolineando come tutti, dai bambini agli anziani, siano coinvolti nel modo di vivere quotidiano. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’autore dell’aggressione o sulle circostanze.

Dai social non scappa nessuno. «C’entriamo tutti, dai cinque anni ai 99», dice infatti lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, «fanno parte della nostra vita, del nostro modo d’esistere. Conosco monaci che li hanno. Dopodiché un utilizzo consapevole è un altro paio di maniche». Dottor Crepet, facciamo un passo in avanti. Il caso di Trescore apre un altro scenario, quello della violenza che viaggia in rete. «Alt, mi perdoni. Quel fatto è accaduto già tante altre volte. Se la ricorda, per esempio, l’insegnante di Rovigo che, qualche anno fa, era stata impallinata in classe? Anche lì c’erano i social, anche lì c’era una scuola, anche lì c’era un filmato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet, prof aggredita a Bergamo: "Come è arrivato alle coltellate", una atroce verità

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