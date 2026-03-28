Palinsesti TV 5-11 Aprile 2026 | Settimana ricca di novità e prime visioni

I palinsesti televisivi della settimana dal 5 all’11 aprile 2026 includono numerosi debutti, repliche e prime visioni trasmesse sui canali Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. La programmazione presenta un’ampia varietà di contenuti, con molte trasmissioni inedite e repliche di produzioni già andate in onda. La settimana si caratterizza per la presenza di diversi eventi speciali e anteprime televisive.

I palinsesti TV della settimana dal 5 all’11 aprile 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Ecco la programmazione completa. Rai 1 D: Filumena Marturano L: Io e Te Dobbiamo Parlare 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Pretty Woman G: Uno Sbirro in Appennino (14) new V: Dalla Strada al Palco Special (16) new S: Canzonissima (46) Canale 5 D: Le Donne della Bibbia (12) 1ªTv L: Le Donne della Bibbia (22) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (714) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (23) V: Grande Fratello Vip (814) S: Amici di Maria De Filippi (49) Rai 2 D: NCIS: Unità... 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Palinsesti TV 5-11 Aprile 2026: Settimana ricca di novità e prime visioni Articoli correlati Palinsesti TV dal 29 marzo al 4 aprile: cosa guardare ogni giorno della settimanaI palinsesti TV della settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7... Palinsesti 1-7 Marzo: prime visioni e show tra Rai1, Rai2 e Canale 5La prima settimana di marzo 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti televisivi imperdibili. Tutti gli aggiornamenti su Palinsesti TV 5 11 Aprile 2026... Discussioni sull' argomento Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 24 Marzo, in prima serata; Ieri e Oggi in Tv & Music Line. "Guerra" dei palinsesti in Rai: lo sfogo di Bruno Vespa contro i "colleghi maleducati" Chi è il destinatario della strigliata - facebook.com facebook