PALINSESTI 5-11 APRILE 2026 | SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1 LA BIBBIA SU CANALE 5

Dal 5 all’11 aprile 2026, i palinsesti televisivi delle principali reti italiane prevedono nuove programmazioni: su Rai1 sono in programma show e serie, mentre su Canale 5 andrà in onda la Bibbia. Le altre reti, tra cui Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, hanno pianificato vari programmi, con cambiamenti nelle fasce e nelle produzioni inedite.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 5 all’11 aprile 2026. Rai1 D: L: M: Il Commissario Montalbano R M: G: Uno Sbirro in Appennino (14) new V: Dalla Strada al Palco Special (16) new S: Canzonissima (46) Canale 5 D: Le Donne della Bibbia (12) 1ªTv L: Le Donne della Bibbia (22) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (714) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (23) V: Grande Fratello Vip (814) S: Amici di Maria De Filippi (49) Il 0504 10:00 Santa Messa del Papa + Urbi Et Orbi. Il resto rimane invariato. Il 0604 palinsesto invariato. Il 0504 10:15 Santa Messa del Papa 14:00 Beautiful 1ªTv 14:35 Forbidden Fruit 1ªTv 15:10 La Forza di Una Donna 1ªTv 16:00 Verissimo Il 0604 9:50 Santa Messa. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 5-11 APRILE 2026: SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1, LA BIBBIA SU CANALE 5 Articoli correlati Leggi anche: PALINSESTI 8-14 MARZO 2026: SAL DA VINCI SU CANALE 5, TRE SERIE AL VIA SU RAI1 Leggi anche: PALINSESTI 8-14 MARZO 2026: TRE SERIE AL VIA SU RAI1, FILM NEL SABATO DI CANALE 5 Aggiornamenti e notizie su PALINSESTI 5 11 APRILE 2026 SHOW E... Discussioni sull' argomento PUGLIA CULTURE, in circuito: la programmazione dal 30 marzo al 5 aprile; Settimana Santa e Pasqua: la programmazione di Tv2000; Fondi europei 2021-2027: notizie e provvedimenti; Cinema Odeon, pronta la programmazione di aprile: tutti i film, le trame, i giorni e gli orari. "Guerra" dei palinsesti in Rai: lo sfogo di Bruno Vespa contro i "colleghi maleducati" Chi è il destinatario della strigliata - facebook.com facebook