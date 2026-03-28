Nel match tra Potenza e Salernitana, il risultato finale è stato di 5-2 a favore dei padroni di casa. La squadra ospite ha subito cinque reti, mentre ha segnato due volte. La partita si è svolta allo stadio Viviani, con un crollo della difesa della Salernitana che ha portato a un risultato negativo. La sconfitta ha messo a rischio il terzo posto in classifica, in attesa di una eventuale svolta societaria.

Potenza-Salernitana 5-2: cosa è successo davvero al Viviani. Dal possibile slancio al tracollo totale. La Salernitana crolla a Potenza con un pesante 5-2 che lascia strascichi profondi, sia in classifica che nell’ambiente. La squadra di Serse Cosm i, dopo essere passata anche in vantaggio, ribaltando l’inziale svantaggio, si scioglie completamente sotto i colpi dei rossoblù. Una sconfitta che pesa doppio: il Catania vince a Latina e blinda il secondo posto, con i granata che ora devono difendere a denti stretti la terza posizione dal possibile ritorno di Cosenza e Casertana. Difesa in tilt e segnali già visti. Cinque gol incassati al Viviani in un match iniziato con un quarto d’ora di ritardo per problemi al Fvs come era capitato pochi giorni prima in casa con l’Altamura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagelle Potenza-Salernitana 5-2: difesa a pezzi e crollo totale, 3° posto a rischio in attesa della svolta societaria

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