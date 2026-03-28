Pagamento di € 20,40 regolarmente effettuato | donne ricevono gli sms e realizzano cosa sta accadendo

Domenica 22 marzo, durante l’ora di pranzo, alcune donne hanno ricevuto messaggi di testo che indicavano un pagamento di 20,40 euro. Nel frattempo, ignoti sono entrati nel parcheggio di un maneggio situato a Giugliano in Campania. Nessuna delle donne ha fatto dichiarazioni pubbliche, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un primo sms, poi un secondo, un terzo e così via per un totale di 5 pagamenti. I pagamenti contactless si susseguono in pochi minuti e gli importi sono da 20 euro circa l’uno Domenica 22 marzo, ora di pranzo. Ignoti si intrufolano nel parcheggio di un maneggio di Giugliano in Campania. Ragazzi, ragazze e famiglie con bambini hanno deciso di trascorrere una giornata diversa. La piacevole giornata, per due mamme, viene interrotta da un sms: “Pagamento di € 20,40 presso regolarmente effettuato”. La donna non crede ai propri occhi. Un primo sms, poi un secondo, un terzo e così via per un totale di 5 pagamenti. I pagamenti contactless si susseguono in pochi minuti e gli importi sono da 20 euro circa l’uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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