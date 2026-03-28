A Udine e nelle zone vicine, il padel si sta affermando sempre più come uno sport diffuso, con impianti sempre più numerosi e campioni che si fanno notare. Recentemente, a Monfalcone, è stato inaugurato il nuovo We Play Padel Club di via Grado, realizzato con un investimento di 700 mila euro. Il centro comprende quattro campi, di cui tre coperti e uno all’aperto, ed è stato promosso dalla famiglia Maggiore.

I primi approcci furono al Modulor di via Gabelli negli anni '90. Ora il gioco è diventato un business solido oltre che un fenomeno di massa, moltiplicando campi e appassionati L’ultimo taglio del nastro lo abbiamo visto a Monfalcone, dove sabato scorso è stato inaugurato il nuovo We Play Padel Club di via Grado: un investimento da 700 mila euro, con quattro campi complessivi — tre coperti e uno esterno — nato grazie all’iniziativa della famiglia Maggiore, alla variante urbanistica approvata due anni fa dall'amministrazione e alla convenzione sottoscritta con il Comune. Non solo campi, ma un vero club: segreteria, area ristoro, pro shop, corsi per tutti i livelli e un’idea precisa di sport come comunità, inclusione e benessere. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Padel a Udine e dintorni, da novità a fenomeno strutturato: impianti, numeri e campioni

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