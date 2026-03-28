Pacchi svuotati di nascosto | dipendenti scoperti mentre rubano nei centri postali

La polizia postale di Pescara ha avviato un’indagine su alcuni dipendenti sospettati di aver sottratto pacchi durante la loro movimentazione nei centri postali. Durante le verifiche, sono stati sequestrati alcuni pacchi e si stanno pianificando ulteriori accertamenti. I dettagli sui sospetti e sulle modalità del presunto sistema di furto sono ancora in fase di approfondimento.

Pescara - Indagine della polizia postale a Pescara porta alla luce un sistema di furti nei pacchi in transito, con sequestri e accertamenti ancora in corso Un’indagine della polizia postale ha portato alla scoperta di presunti furti sistematici all’interno del circuito logistico di Poste Italiane. Nel mirino degli investigatori sono finiti due dipendenti, rispettivamente di 58 e 48 anni, sorpresi mentre si allontanavano dal luogo di lavoro con merce sottratta dai pacchi in transito. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che ha eseguito perquisizioni personali nei confronti dei due indagati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Pacchi svuotati di nascosto: dipendenti scoperti mentre rubano nei centri postali Articoli correlati Milano, rubano pacchi postali: arrestati due peruvianiEntrano a mani vuote in un condominio ed escono carichi di pacchi postali (non loro). Droga sintetica nei pacchi postali spediti dall’Olanda: tre in manetteBrescia, 16 febbraio 2026 - Il rifornimento di droga sintetica? Nei pacchi arrivati dall’Olanda.