L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, secondo Artemide, indica un periodo di cambiamenti delicati per dodici segni. Tra sabato 28 marzo e i primi giorni di aprile si verificano aggiustamenti leggeri che influenzano il modo in cui si organizzano il tempo e le energie, senza comportare rotture improvvise. Le previsioni coinvolgono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tra sabato 28 marzo e i primi giorni di aprile non si apre una rottura, ma un aggiustamento sottile che cambia il modo in cui gestisci tempo ed energie. Alcune situazioni iniziano a perdere urgenza, mentre altre diventano improvvisamente più concrete. Non è più il momento di reagire a tutto: è il momento di scegliere cosa portare avanti davvero. Questa settimana lavora su una parola chiave precisa: semplificare. Ridurre il rumore, alleggerire le decisioni e costruire continuità nelle piccole azioni quotidiane. Ciò che sembrava complicato può diventare gestibile se smetti di rincorrere troppe direzioni insieme. Le giornate centrali chiedono più ascolto, mentre il weekend apre spiragli pratici: organizzare, chiarire, rimettere ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 30 marzo-5 aprile 2026 secondo Artemide: una settimana di rinascita e svolta per 4 segni. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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