Oggi si è disputata la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, seconda tappa del campionato mondiale MotoGP, sul circuito di Austin. La gara ha visto i piloti contendersi la posizione in una competizione breve e intensa, con i risultati che hanno influenzato la classifica generale del campionato. Al termine della corsa, sono stati annunciati i tempi e le posizioni di arrivo dei concorrenti.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra americana e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne (ma con un paio di penalizzazioni di cui tenere conto), i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP. ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2026. CLASSIFICA SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP USA 2026: risultati e classifica

Articoli correlati

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: risultati e classificaIl Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla...

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di...

L'incidente tra le McLaren nella partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin

Approfondimenti e contenuti su Ordine d'arrivo MotoGP Sprint GP USA...

Temi più discussi: MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d'arrivo e nuova classifica; Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, doppietta Aprilia! Marquez fuori dal podio, Bagnaia a terra; GP Brasile 2026, ordine di arrivo della Sprint: Marquez batte un super Diggia. Riecco Martin, è 3° davanti a Bezzecchi; MotoGP, i risultati e la classifica del GP Brasile.

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, doppietta Aprilia! Marquez fuori dal podio, Bagnaia a terraIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it

GP Brasile 2026, ordine di arrivo: Bez, trionfo e primato nel Mondiale! 1-2 Aprilia, Di Giannantonio piega Marquez e va a podioMotoGP, a Goiânia Bezzecchi trionfa davanti al compagno Martin e vola in testa al Mondiale. Di Giannantonio batte Marquez, Bagnaia k.o. formulapassion.it

Ragazzina di 14 anni stuprata a Palermo: arrestato 18enne Per ordine del Gip del Tribunale dei minorenni, il ragazzo è stato portato nell’istituto Malaspina del capoluogo siciliano, dove, dice il suo difensore, l’avvocato Antonio Di Lorenzo, è stato picchiato da - facebook.com facebook

La piazza No Kings rilancia la parola d'ordine del movimento contro il genocidio: BLOCCHIAMO TUTTO Ora 300.000 persone verso l'occupazione della Tangenziale x.com