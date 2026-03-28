Ogni anno, con il cambio dell’ora legale, le lancette si spostano in avanti, causando la perdita di un’ora di sonno. Questo cambiamento viene generalmente considerato un disagio temporaneo senza conseguenze durature. Tuttavia, alcuni studi hanno evidenziato che la variazione dell’orario può influenzare i ritmi circadiani e il funzionamento intestinale.

Ogni anno accade la stessa cosa: le lancette scorrono in avanti, si perde un’ora di sonno e si liquida il tutto come un piccolo fastidio passeggero. Eppure, nei giorni successivi al passaggio all’ ora legale, qualcosa nel corpo sembra incepparsi: la stanchezza si fa più persistente, la concentrazione cala, l’umore oscilla. Non è solo suggestione. Sempre più evidenze scientifiche indicano che quel senso di “fuori fase” ha radici profonde e riguarda un equilibrio biologico delicato, che va ben oltre il cervello. A essere coinvolto è anche l’intestino, o meglio il microbiota che lo abita: un ecosistema invisibile ma fondamentale, capace di influenzare i nostri ritmi interni e di risentire, più di quanto si pensi, dei cambiamenti imposti dall’orologio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ora legale, le conseguenze sull'intestino: fate attenzione...

Articoli correlati

Ora legale in arrivo: quando cambia l'ora e il dibattito sull'abolizioneL'ora legale è il sistema attraverso il quale, durante i mesi primaverili ed estivi, le lancette degli orologi vengono spostate in avanti di un'ora...

Irrompre il freddo ma nel weekend dell'ora legale cambia ancora tutto: attenzione al ventoNelle prossime 36 ore lo scenario meteo cambierà nuovamente e drasticamente sull'Italia per l'ingresso sul Mediterraneo di un nucleo di aria fredda...

Approfondimenti e contenuti su Ora legale le conseguenze...

Temi più discussi: Torna l'ora legale: quando bisogna spostare le lancette; Ora legale 2026: quando scatta e perché influisce su sonno e bollette; Cambio ora legale 2026: quando scatta e cosa cambia per fisco, lavoro e bollette; Ora legale, addio al cambio dell'ora? Cosa succede adesso.

Ora legale 2026, quando cambia: 80 milioni risparmiati e progetto abolizioneScatta l’ora legale 2026. Orologi avanti di un’ora, più luce la sera e risparmi energetici di milioni di euro. E la si vuole rendere permanente ... quifinanza.it

Ora legale 2026: quando cambia, a che ora e cosa fare in autoScopri quando cambia l’ora legale a marzo 2026, a che ora spostare le lancette e cosa fare in auto. Guida semplice e aggiornata. newsauto.it

Torna l’ora legale. Stanotte alle ore 02:00 lancette avanti di un’ora salernonotizie.it Conto alla rovescia per il ritorno dell’ora legale in Italia. Il cambio avverrà questa stanotte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto allo scorso ann - facebook.com facebook

Domenica torna l’ora legale x.com