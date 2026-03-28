Tra le 28 e 29 marzo del 2026 si verifica il cambio dall’ora solare a quella legale, con lo spostamento delle lancette in avanti di un’ora. Questo passaggio comporta una riduzione del sonno e può influenzare il ritmo quotidiano. Sono stati pubblicati alcuni suggerimenti utili per minimizzare gli effetti di questa modifica sull’organismo e sulla routine giornaliera.

Nellanotte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, posizionandosi sulle 3:00. Il sistema del cambio dell'ora è adottato in molti Paesi europei per sfruttare meglio le ore di luce durante i mesi più caldi e questo regime orario resterà in vigore per sette mesi. Si dormirà un’ora in meno, ma le giornate sembreranno più lunghe di sera: le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una minore presenza di luce solare, mentre la fascia di luce pomeridiana e serale risulterà più estesa. Ora legale 2026: quando scatta Nel 2026 l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ora legale 2026, tra il 28 e 29 marzo bisogna spostare le lancette in avanti, si dorme un'ora in meno: ecco i consigli per ridurre gli effetti del cambio

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