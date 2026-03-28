Ora legale 2026 | quando cambia e come spostare le lancette

Nel 2026 in Italia si torna a osservare l’ora legale, con il cambio previsto in primavera. La data esatta del passaggio dall’ora solare a quella legale sarà comunicata ufficialmente, ma tradizionalmente si effettua tra fine marzo e inizio aprile. In questa occasione, gli orologi andranno spostati di un’ora, generalmente avanti di 60 minuti. La stessa procedura si ripeterà in autunno, quando si ritornerà all’ora solare.

Torna l’ora legale: ma quando avviene il cambio? Come spostare le lancette dell’orologio e quando? Un’ora avanti o indietro? Come ogni primavera anche nel 2026 torna l’ora legale in Italia. Il cambio dell’ora è previsto nella notte fra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando le lancette andranno spostate un’ora avanti tra le 2 e le 3 del mattino. Ricordiamoci quindi questo weekend, a partire dalla notte tra sabato e domenica, di spostare le lancette un’ora avanti. Convenzionalmente il cambio avviene tra le 2 e le 3 di notte. Farà dunque buio più tardi, permettendo così di risparmiare sull’energia elettrica. Un segnale che la bella stagione è ormai alle porte. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ora legale 2026, quando spostare le lancette

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L'ora legale torna questa notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle ore 2 le lancette saranno spostate in avanti di un'ora. L'orario di primavera-estate rimarrà in vigore fino domenica 25 ottobre, con il ritorno all'ora solare. #ANSA - facebook.com facebook

Torna stanotte l’ora legale, ma potrebbe essere l’ultima volta (questa volta sul serio) x.com