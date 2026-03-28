Ora legale 2026 ormai ci siamo | ecco quanto si risparmierà sulla bolletta per illuminazione ed elettronica

Domani 29 marzo 2026 alle 2 del mattino sarà spostata un'ora in avanti, segnando l'inizio dell'ora legale. Questa modifica oraria durerà fino a ottobre e comporterà un risparmio sui consumi di energia legati all’illuminazione e all’elettronica. La variazione è prevista ogni anno e si ripeterà fino al 2026, quando si prevedono riduzioni specifiche sulla bolletta energetica.

Domani 29 marzo 2026, alle 2 del mattino, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, dando il benvenuto all’ora legale. Si tratta di un appuntamento che segna l’inizio della bella stagione, con giornate più lunghe e un generale senso di benessere. Tutto ciò porta con sé anche un beneficio concreto e storicamente radicato: il risparmio energetico. – Notizie.com Secondo i dati elaborati da Pulsee Luce e Gas (società dedicata ai clienti domestici di Axpo Italia, quinto operatore sul mercato libero dell’energia), il periodo di ora legale rappresenta una delle fasi più favorevoli dell’anno in termini di efficienza. 🔗 Leggi su Notizie.com

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