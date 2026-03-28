Ora Legale 2026 | lancette in avanti e addio a un’ora di sonno

Da laprimapagina.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette dell’orologio verranno spostate avanti di un’ora, segnando il passaggio dall’ora solare all’ora legale. Questa modifica comporta un’ora in meno di sonno e un’anticipazione dell’ora di luce serale. La variazione avviene ogni anno in questo stesso periodo, in Italia e in molti altri paesi europei.

Preparate il caffè forte e rassegnatevi: stanotte si dorme meno. Tra sabato 28 e domenica 29 marzo, l’Italia saluterà l’ora solare per accogliere l’ ora legale. Alle 2:00 in punto del mattino, gli orologi dovranno essere spostati un’ora in avanti, proiettandoci direttamente alle 3:00. Più luce, meno sonno. Il passaggio, che avviene tradizionalmente nell’ultimo weekend di marzo, ci regalerà giornate visibilmente più lunghe e un risparmio energetico stimato in milioni di euro grazie al minor utilizzo dell’illuminazione elettrica. Tuttavia, il prezzo da pagare è il cosiddetto “mini-jet lag”: secondo gli esperti, il nostro orologio biologico impiega circa un paio di giorni per abituarsi al nuovo ritmo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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