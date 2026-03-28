Il procedimento legale riguardante l’omicidio del sindaco è giunto a una conclusione con il proscioglimento di Cagnazzo. L’avvocato difensore ha commentato la decisione, affermando di essere felice per il suo assistito e di aver recuperato una versione dei fatti chiara, basata sui documenti e sull’assenza di elementi concreti contro di lui.

“Sono felicissima per lui, dopo una sofferenza indicibile abbiamo trovato una persona che ha letto le carte, preso atto di quello che c’era e di quello che non c’era”. Con queste parole l’avvocato Ilaria Criscuolo commenta all'Ansa il proscioglimento del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, deciso dal gup del Tribunale di Salerno al termine dell’udienza preliminare sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. “Abbiamo sempre sostenuto che non esistesse alcun fatto certo a suo carico – ha aggiunto il legale – Anche le condotte indicate come depistaggio non lo erano e non c’è mai stato alcun elemento che lo collegasse all’omicidio o agli altri imputati”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Omicidio Vassallo, Cagnazzo prosciolto. Parla l'avvocato: “Finisce un incubo”

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